У громадах та вугільних підприємствах прискорять процес передачі соціальних об’єктів. По два десятки таких соціальних об'єктів, як гуртожитки та дитячі садки наразі перебувають на балансі ПАТ «Лисичанськвугілля» та ДП «Первомайськвугілля». Але поточний стан справ обох вугільних підприємств такий, що проблеми з утримання соціальної сфери заважають повноцінній роботі шахт. Доведеться громадам населених пунктів, де об'єкти розташовані, брати на себе їхнє утримання.
Хоча, за словами керівників вугільних об’єднань, перш за все, стримує роботу значна заборгованість перед енергетиками та з боку енергетиків. Якщо лисичани накопичили великі борги зі спожитої електроенергії, то первомайцям заборгувало гроші ПАТ «Центренерго», а відсутність цих коштів не дозволяє вести розробку нових лав.
Усі ці проблемні питання — від виробничих до передачі соціальних об'єктів на баланс громад — мають розглядатися на державному рівні. Про це йшлося під час наради в Луганській ОДА, яка була присвячена діяльності шахтарських підприємств.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»