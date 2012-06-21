Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Приморське місто Маріуполь, яке за роки гібридної війни стало південним форпостом нашої держави, відтепер має ще один почесний статус — «Культурна столиця України».
Як повідомили в Українському культурному фонді, після проходження всіх етапів конкурсного відбору і підбиття підсумків Маріуполь став переможцем у номінації «Великі культурні столиці» (у номінації «Мала культурна столиця» відзначили місто Славутич на Київщині) і виграв грант у сумі понад 23 мільйони гривень.
Приймаючи вітання, у міській раді уточнили, що маріупольці запропонували на конкурс проєкт культурно-мистецьких ініціатив «Діалог мовою мистецтва». Сюди увійшли 12 творчих пропозицій, серед яких і вистава-інсталяція «Дорога додому», що її планують виконати на трасі Маріуполь-Донецьк у вигляді символу надії на відновлення миру. Уваги також заслуговують книжковий фестиваль Mariupol Open Book, пересувна художня виставка-майстерня PostMost, фестиваль класичного мистецтва Mariupol Ciassik.
Дирекція та Наглядова Рада Українського культурного фонду, зважаючи на пандемію коронавірусу СOVID-19, закономірно вирішили перенести реалізацію проєктів-переможців на 2021 рік. Так само у майбутньому Маріуполь після перемоги у всеукраїнській конкурсній програмі має шанс позмагатися за статус «Культурні столиці Європи».