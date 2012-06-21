У Запоріжжі відбувся семінар-тренінг для потенційних кредиторів проекту «Аграрні розписки». Заступник директора департаменту агропромислового розвитку Запорізької ОДА Олександр Ясинецький нагадав, що перше випробування цього новітнього інструмента фінансування відбулося в межах пілотного проекту на Полтавщині 2015 року. Нині аграрні розписки активно використовують у межах пілотних проектів ще в семи областях: Черкаській, Вінницькій, Харківській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській та Сумській.
Проект «Аграрні розписки в Україні», після введення в дію Реєстру аграрних розписок, готують до поширення на всі області України. Очікують, що до початку весняного сезону 2018 року аграрні розписки працюватимуть у кожній області. Тож нині представники проекту проводять серію навчальних тренінгів для нотаріусів і кредиторів. Запровадження аграрних розписок має на меті поліпшити та спростити доступ до фінансування малих і середніх сільгоспвиробників.
Представник проекту Сергій Чехов зазначив, попит на аграрні розписки в Україні зростає. Відповідно, подальше поширення на всю територію України дасть змогу аграріям кожної області отримати кредитування за аграрними розписками. До нього долучаються нові кредитори. Переважно розписками користуються виробники зернових та олійних культур. Водночас і фермери, які займаються овочівництвом і садівництвом, дедалі більше звертають увагу на цей інструмент фінансування.
За офіційною статистикою, нині в Україні оформлено 160 аграрних розписок, 65 з них — товарні, 95 — фінансові. Успішно виконано та закрито — 73. Обсяг залученого фінансування перевищив мільярд гривень. Ще не було жодного повідомлення про невиконання зобов’язань позичальником із відкриттям процедури примусового виконання за аграрними розписками.