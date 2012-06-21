Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»
Расизму немає місця в ЄС, заявили депутати Європарламенту під час дебатів щодо поліцейського насильства й дискримінації, з якими стикаються меншини, зокрема африканського походження.
Під час відкриття пленарного засідання євродепутати вшанували хвилиною мовчання пам'ять афроамериканця Джорджа Флойда, який загинув під час затримання через застосування сили з боку білого поліцейського. Першою ораторкою на дебатах стала чорношкіра євродепутатка з Німеччини (партія «зелених») П'єрте Герцбергер-Фофана. Вона розповіла, що сама стала очевидицею поліцейського свавілля у Брюсселі, коли двоє поліцейських жорстоко поводилися з двом чорношкірими хлопцями на Північному вокзалі міста.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму виступі визнала існування расизму у Європі і заявила, що «суспільство має протистояти цьому явищу». «Нам невпинно потрібно боротися з расизмом і дискримінацією», — сказала вона, додавши, що існують видима й невидима дискримінації. Остання — ебезпечніша, бо вона існує «в системі правосуддя та правоохоронних органах, на нашому ринку праці й ринку житла, в освіті та охороні здоров'я, в політиці та міграції».
За словами іспанського консерватора Германа Терча, хоча сьогоднішні дискусії точаться головним чином довкола расизму в США і про американців «всі говорять, як про поганих хлопців, але расизм і ненависть існують також у Європі». Представник лівих із Франції Юноус Омарьє нагадав, що «європейська історія завжди коливалася між варварством і цивілізацією, завоюваннями, рабством, колонізацією та Голокостом». Він закликав боротися не лише проти расової, а й соціальної нерівності в Європі.
«Дозвольте заявити голосно і ясно, що ми солідарні з жертвами расової дискримінації в усьому світі. Життя чорних має значення, а систематичний расизм і дискримінація не мають місця в нашому суспільстві», — сказала хорватська євродепутатка Ніколіна Брняк.
Тим часом фламандська технологічна компанія Textgain, яка розробила систему на основі штучного інтелекту, що автоматично виявляє повідомлення ненависті, реагуючи на певні комбінації слів, дійшла висновку, що за останні п’ять років кількість расистських коментарів, опублікованих у соціальних мережах голландською мовою, зросла втричі.
Компанія розробила також «шкалу токсичності» від 1 до 100, яка відображає, наскільки повідомлення загрозливе, сексистське чи расистське. Середній показник токсичності у Facebook і Twitter за останні п’ять років зріс із 5 зі 100 до 10 зі 100. «Очевидно, поясненням цього явища є поляризація нашого суспільства, яка зростає, що призвело до загального поширення мови ненависті, особливо в Twitter», — зазначили в компанії.