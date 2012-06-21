На щорічний конкурс, який проходить під егідою Королівського товариства біологів Великобританії, було представлено понад 600 фотографій, знятих у різних куточках нашої планети – від Індонезії до Мадагаскару.

Цьогорічною темою престижного британського міжнародного фококонкурсу «живого фото» стало «приховане життя». Світ, який ми знаємо і не знаємо з’явився в унікальних фотографіях. «Урядовий кур’єр» вам заглянути в царство крихітних істот і рослин. Деякі кадри зроблено за допомогою мікроскопа.

Переможеця конкурсу журі оголосить 12 листопада в Лондоні, на Відкритому тижні біології.

Фото: Miao Yong/ Royal Society of Biology

Як ми вже повідомляли з вересня 2017 року триває конкурс на кращого природоохоронного фотографа року, оголошеного журналом «National Geographic». Це — міжнародний науково-популярний часопис, офіційне видання Національного географічного товариства США, повідомляє ukurier.gov.ua з посиланням на іноземні ЗМІ.

Дивіться також переможців фотоконкурсу «Маленький світ» Nikon: мікроскопічні фото.

Ікринка жовтої чагарникової жаби

Фото: Anup Deodhar/ Royal Society of Biology

Безкрила комаха на долоні квітки

Фото: Marc Brouwer /Royal Society of Biology

Морська креветка в екзотичній схованці

Фото: Dheeraj Nanda / Royal Society of Biology

 

Ембріон миші 

Фото: Alannah Harding/ Royal Society of Biology

Гіпсофіла

Фото: Chris Carter/ Royal Society of Biology 

Шкіра трипанга 

Фото: Steve Lowry/ Royal Society of Biology

Житло під грибком 

Фото: Duncan McNaught /Royal Society of Biology 

 Жаб'ячі ікринки, ніби космонавти в невагомості

 