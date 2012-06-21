Ключі й ордер на квартиру отримала родина Героя України Володимира Жемчугова. Цю почесну місію виконав особисто Президент Петро Порошенко.
«Мені надзвичайно приємно зустрітись, і ще раз хочу скористатися можливістю подякувати за принципову життєву позицію, той подвиг, силу духу, яку ви продемонстрували у 2014, 2015 роках. І до 2016-го, коли ви були заручником, у полоні під тортурами», — промовив глава держави, наголосивши на важливості надзвичайно принципової позиції, яку займає Володимир Жемчугов щодо відновлення суверенітету, територіальної цілісності й незалежності нашої країни.
«Про вас та вашу історію має знати вся країна. Ви справжній Герой України. На вашому прикладі мають виховувати покоління українських патріотів», — підкреслив Петро Порошенко.
Він пообіцяв дати доручення Міністерству закордонних справ активніше залучати Володимира Жемчугова до міжнародних поїздок для розширення можливостей доносити правду про те, через що йому довелося пройти. «Це буде найкраща зброя проти російської гібридної війни, значну частину якої становить пропаганда. І тому ваша позиція, слова, досвід стануть для нас надзвичайно важливим внеском у нашу перемогу, яка неодмінно настане. І визволення Донецька і Луганська», — оптимістично зазначив Петро Порошенко.
А дружині Володимира Жемчугова Олені Петро Порошенко подякував окремо: «Знаю, як вам було важко, як ви чекали його додому, як трималися і боролися». І запевнив, що її чоловікові продовжать надавати допомогу в лікуванні, повідомляє департамент прес-служби АП.
Петро Порошенко побажав, щоб у новій оселі родини панували мир і любов. На що Володимир Жемчугов подякував Президентові за таку увагу до своєї родини. «Дякую вам за те, що ви виконали свою обіцянку. Ви як Головнокомандувач, Президент дотримали слова». Герой також подякував за те, що весь цей час його підтримували й допомагали.
Він зазначив, що дуже часто журналісти запитують його про те, як він пішов воювати за Україну, покинувши спокійне життя, втративши згодом здоров’я, майно, квартиру. «Я відповідаю: найголовніше, що не втратив Україну», — влучно вказав Володимир, зауваживши, що він етнічний росіянин, але усвідомлено зробив вибір лишитися жити в Україні ще в 1991 році.
«Хочу, щоб Україна жила добре. За це й пішов на війну», — лаконічно відгукнувся Герой України.
Олена Жемчугова також подякувала главі держави за підтримку й допомогу: «Ми дуже вдячні вам, бо весь цей рік відчували підтримку». Родина Жемчугових запросила Президента на новосілля.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»