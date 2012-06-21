80 сімей сумських прикордонників одержали ключі від нових квартир у житловій багатоповерхівці по вулиці Ковпака обласного центру. Символічно, що рівно рік тому у цьому ж будинку стільки ж родин охоронців кордону також стали новоселами.
На зведення 40 двокімнатних, 30 — одно- і 10 — трикімнатних квартир з бюджету виділено 38 мільйонів гривень.
Як наголосив у ході урочистостей Голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал, нинішнього року в експлуатацію вводяться ще майже 50 квартир у Хмельницькому та Рівному. Відповідно до програми забезпечення правоохоронців житлом, до кінця 2020 року буде зведено майже півтори тисячі помешкань.
Звісно, що новосели не приховують радості і задоволення. Так, подружжя Андрій та Марина Румбешти чекали на квартиру 13 років, і тепер мають надійний побутовий тил. А прикордонник Інна Косяченко стояла в черзі на житло два десятиріччя. Тепер у них та їхніх колег приємні клопоти з облаштування житла.
Знакова подія сталася цими днями і в житті вихованців Сумського державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г. Харитоненка — розпочато процедуру приєднання закладу до складу Державної прикордонної служби України.
Таким чином кадети починають нову сторінку в історії корпусу і відтепер мають поважних шефів і помічників в особі Державної прикордонної служби.