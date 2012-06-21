У ході навчань було перевірено злагодження дій підрозділів при змодельованому загостренні безпекової ситуації в межах діючого гуманітарного дорожнього коридору.
Як повідомляє прес-служба ООС, за планом навчань, командуванням прикордонного загону, організовано підняття підрозділів за сигналом тривоги та висунення на рубіж майбутніх дій. Здійснивши переміщення на один з полігонів у Луганській області, де за легендою заходів розміщено КПВВ, підрозділи зайняли тактично вигідні позиції та поетапно відпрацювали усі елементи навчань. Зокрема посилення безпеки гуманітарних дорожніх коридорів, контрольних пунктів, прикриття дій прикордонних нарядів при евакуації цивільного населення та здійснення вогневого ураження наземних сил ворога.
Складні зимові метеорологічні умови не стали на заваді виконанню завдань та у підсумку навчань підрозділи Лисичанського прикордонного загону оцінено заступником командувача об'єднаних сил з питань застосування сил і засобів ДПСУ, як такі, що готові до виконання завдань зі стримування та відсічі збройної агресії РФ.
Зимовий гарт прикордонників зі складу ООС. Фото зі сторінки ООС у Фейсбук.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»