Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»

У справі попередження коронавірусу військові та місцева влада координуватиме зусилля. Обов’язкову температурну перевірку вже розпочато у всіх контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі операції Об'єднаних сил.

Очільник Луганщини передав прикордонникам додаткові безконтактні інфрачервоні термометри для посилення проведення температурного контролю людей, які перетинають пункти пропуску

Як повідомляє штаб ООС, прикордонники разом з медичними працівниками перевіряють температуру у людей, що слідують з тимчасово окупованої території України. За результатами температурного скринінгу громадяни, що недужають, будуть направлятись до установ охорони здоров'я.

Температурний скринінг на КПВВ Станиця Луганська уже діє. Фото зі сторінки Луганської ОДА та сторінки ООС у Фейсбук.

«Ми будемо швидко реагувати на будь-які ситуації», – заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай за підсумками наради щодо попередження коронавірусу.

Він доручив якнайшвидше забезпечити чергування бригад швидкої медичної допомоги на контрольних пунктах, які наразі діють в області – у Станиці Луганській, Міловому, Просяному, Танюшівці.