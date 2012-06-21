Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
У справі попередження коронавірусу військові та місцева влада координуватиме зусилля. Обов’язкову температурну перевірку вже розпочато у всіх контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі операції Об'єднаних сил.
Як повідомляє штаб ООС, прикордонники разом з медичними працівниками перевіряють температуру у людей, що слідують з тимчасово окупованої території України. За результатами температурного скринінгу громадяни, що недужають, будуть направлятись до установ охорони здоров'я.
«Ми будемо швидко реагувати на будь-які ситуації», – заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай за підсумками наради щодо попередження коронавірусу.
Він доручив якнайшвидше забезпечити чергування бригад швидкої медичної допомоги на контрольних пунктах, які наразі діють в області – у Станиці Луганській, Міловому, Просяному, Танюшівці.