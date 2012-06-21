Україна опрацьовує можливі варіанти посилення морських підрозділів в Азовському морі. Проведено поточний ремонт кількох кораблів і катерів, зокрема на службу заступили катери проекту UMC-1000 із покращеними ходовими характеристиками, проведено ремонт корабля «Донбас». Наше завдання — створити в Азовському та Чорному морях потужне мобільне угруповання прикордонних кораблів і катерів, які могли б оперативно й ефективно виконувати правоохоронні функції й протидіяти військовим загрозам на початковому етапі збройного конфлікту.
Голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал розповів і про переговори із Францією щодо закупівлі 22 сучасних патрульних кораблів, повідомляє Укрінформ. На узбережжі Азовського моря вже зведено п’ять веж, які впродовж року обладнають сучасними засобами візуального та радіотехнічного контролю. Об’єкти інтегрують у загальну систему, вони дадуть змогу повністю контролювати лінію морського кордону.
ДПСУ відстежує й документує незаконну діяльність Росії в акваторії Азовського та Чорного морів.