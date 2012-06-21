Високогірна тварина заблокувала проїзд приміських поїздів в Шотландії приблизно на годину. Про це повідомляє портал UPI з посиланням на Twitter-акаунт Шотландської залізниці.
Великий довгошерстний бик втік з розташованого неподалік від Глазго заміського парку Pollok Country Park і бродив по рейках залізничної колії, заблокувавши проїзд для приміського поїзда.
Тільки хитрістю співробітникам залізниці вдалося виманити бика за межі дорожнього полотна – увагу тварини привернуло відро їжі. Бика повернули в парк, так само як корів, які втекли в той же день розом зі своїм вожаком.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»