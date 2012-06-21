Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Маріуполі відзначили День Європи, влаштувавши автомобільний пробіг за участі понад тридцяти учасників, які попередньо встановили на автомобілях прапори європейських країн.
Зазвичай цей день збирає велику кількість жителів приморського міста на різноманітних європейських локаціях. Однак тепер, зважаючи на карантинні обмеження, всі заплановані заходи перенесли до онлайн простору, а запропоновані локації працювали дистанційно. Серед таких онлайн-екскурсії європейськими куточками міста, тематичні фотозони у профілі «Маріуполь-туристичне місто» та розіграш призів до Дня Європи, європейський фудкорт, низка цікавих флешмобів, приміром, музикальний «Ода до радості» Бетховена. До речі, у музичному супроводі цього офіційного гімну Європейського Союзу також наживо відбувся автомобільний пробіг проспектом Миру.
«На жаль, через карантин довелося відмінити практично всі наші заплановані заходи. Але тішить, що Маріуполь активно підтримує розвиток автомобільного спорту і тому можливість провести автопробіг стала дуже важливою подією для всіх нас», — каже представник громадської організації «D2 Mariupol» Інна Сухомлинова.