У Харкові всьоме відбувся Міжнародний мистецький благодійний захід «Класична феєрія» за участі музикантів зі світовими іменами: Ласла Феня, Данила Австріха, Арутюна Чколяна, Юрія Яковенка, Олександра та Сергія Дворніченків.
Метою «Класичної феєрії» цього року стало збирання коштів на придбання принтера, що друкує шрифтом Брайля, для Харківського спеціального навчально-виховного комплексу імені В. Г. Короленка. Тут навчаються близько 200 дітей із порушеннями зору. Нове обладнання надасть змогу друкувати для них не лише підручники, а й атласи, картини та ноти.
Вітаючи учасників та слухачів концерту, голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична подякувала їм за допомогу й підтримку та наголосила, що діти, для яких збирають кошти, мають особливі потреби, проте у спілкуванні з ними відчуваєш не жаль, а гордість.
«Бажаю, щоб така гордість надихала нас усіх на шляхетні справи. Докладатимемо зусиль, щоб такі діти якомога більше відчували нашу підтримку. Адже коли об’єднуємо зусилля, добрих справ у світі стає набагато більше», — підкреслила керівник області.