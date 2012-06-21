Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур'єр»
Платники податків, які працюють у готельній та туристичній сферах, у першому півріччі сплатили до місцевих бюджетів Рівненщини 628,5 тисяч гривень туристичного збору. Це на 273 тисячі(або на 77% ) більше, ніж за аналогічний період 2019 року.
Про це повідомили в головному управлінні ДПС області.
Найбільші суми туристичного збору перерахували суб’єкти господарювання, що перебувають на обліку в Рівному – 348 тис. грн. та Рівненському районі – 117 тисяч. Воно й не дивно: адже, приміром, природний феномен «Тунель кохання», розташований на території Клеванської ОТГ Рівненського району, вабить туристів з усього світу, наче магніт. Причому, в усі пори року. Особливо вподобали його китайці.
Рівненщина чітко позиціонує себе як туристичний край, адже має чимало історичних пам’яток, народних промислів, розкішну природу. І вже представила оновлену концепцію «Туристичної Рівненщини» з відповідним брендомта логотипом. Тому ці суми туристичного збору – лише початок: очікування від внутрішнього туризму, який уже оживає після карантину,значно вищі.