Кабінет Міністрів ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних. Їх спрямовано на те, щоб захистити кадровий потенціал підприємств, які працюють в оборонно-промисловому комплексі та забезпечують економічну стійкість країни, повідомляє Мінекономіки.

Одне з важливих нововведень — можливість бронювати працівників підприємств ОПК строком на 45 календарних днів — період, протягом якого працівник усуває порушення правил військового обліку. Таке нововведення дає змогу компаніям не втрачати фахівців під час врегулювання формальних процедур.

Для підприємств, яким підтверджено статус критично важливих, скасовано 72-годинний строк для перевірки списків працівників, поданих на бронювання. Тепер рішення ухвалюють швидше, що допомагає оперативно захищати персонал та підтримувати безперервну роботу.

«Швидке ухвалення рішень, скасування зайвих затримок та можливість бронювати працівників на період усунення порушень військового обліку — це те, на що бізнес давно очікував», — зазначивзаступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів.