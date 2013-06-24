Понад 400 бойових підрозділів Сил оборони України вже скористалися оновленою програмою «єБали», інтегрованою з маркетплейсом Brave1 Market. Менш ніж за рік захисники держави замовили сучасної техніки на понад 33 млрд гривень.

Оновлена версія програми «єБали» тепер дає змогу обмінювати їх на FPV­дрони, важкі бомбери, наземні роботизовані комплекси (НРК), засоби РЕБ та інші передові технології, доступні на Brave1 Market. Загалом військові вже замовили за бойові бали понад 500 000 дронів.

Механізм замовлення за цією програмою простий і повністю цифровий: підрозділ виконує бойові завдання — отримує електронні бали на свій рахунок; обирає необхідне із 800+ виробів на Brave1 Market; замовляє безпосередньо у виробника без зайвої паперової бюрократії.

Увесь процес, оплату та швидку доставку забезпечує держава через DOT­Chain Defence. Бойові бали нараховуються не лише за знищення ворога, а й за розвідувальні, логістичні чи евакуаційні місії. Отож що вища ефективність підрозділу, то більше балів він отримує і більше сучасного озброєння чи техніки може замовити.

Така модель додає гнучкості підрозділам, адже дає змогу швидко реагувати на зміни на полі бою, отримувати саме ті засоби, які необхідні на конкретній ділянці фронту, а також тестувати останні новинки від виробників.

Держава отримує об’єктивні дані про ефективність виробів. Ці дані разом з інформацією з DELTA, Mission Control та інших систем стають основою під час формування потреби для централізованих оборонних закупівель.

Україна першою у світі побудувала систему оборонних закупівель на основі реальних даних з поля бою. Продовжуємо масштабувати інновації для здобуття технологічної переваги над ворогом, щоб завершити війну у сильній позиції, повідомляє Міністерство оборони.