Приватбанк планує призначити головою правління чеха Петра Крумханзля (Petr Krumphanzl).
За інформацією агентства «Українські Новини», найближчим часом очікується узгодження його кандидатури наглядовою радою Приватбанку.
Крумханзль в 1989 році закінчив Карлів університет у Празі, за освітою математик.
З 2004 по 2008 працював у чеському Raiffeisenbank операційному директором; з 2008 по 2011 – в Україні в «Райффайзен Банку Аваль» операційним директором.
З 2011 по 2013 працював у компанії Interim Management & Consulting, з 2013 по 2016 – головним операційним директором у словенській філії австрійської компанії Heta Asset Resolution.
Із травня 2016 року по сьогодні – головний операційний директор (chief operating officer) у китайському Home Credit China.
Крумханзль володіє англійською, німецькою, російською, чеською і японською мовами.
Також він захоплюється айкідо.
Як повідомляли Українські Новини, зараз у Приватбанку виконуючим обов’язки голови правління є Галина Пахачук (після того, як у липні 2017 року звільнився Олександр Шлапак).
Пошуком голови правління й фінансового директора банку займалася рекрутингова компанія Amrop Executive Search Ukraine.
27 листопада наглядова рада Приватбанку призначила фінансовим директором – заступником голови правління Ганну Самаріну й перевела в Галину Пахачук на посаду першого заступника голови правління.