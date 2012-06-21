Прискорити підготовку і вже цього року передати не менш як 500 об’єктів до Фонду державного майна на приватизацію доручив міністерствам та іншим центральним органам влади Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
«Нам необхідно організувати роботу з підготовки до продажу цих підприємств таким чином, щоб суспільство бачило, що це не якісь договорняки, а те, що це конкурентні процедури», — наголосив очільник Кабміну під час наради з приватизації під його головуванням. Він додав, що приватизація — це дуже важливий антикорупційний чинник, бо на державних підприємствах прибутки «приватизували» вже давно, а збитки регулярно залишали державі. Що більше об’єктів вдасться реалізувати, то менше позичатиме держава. Отже, приватизація — це швидкість і довіра. Тому все має відбуватися прозоро.
Оскільки, за словами Олексія Гончарука, приватизація — важливий суспільний процес, тож усі процедури підготовки й продажу майна мають відбуватися на відкритих конкурсних процедурах, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.
«Потрібно знайти незалежних професійних радників, очистити наявне майно від усіх корупційних інтересів, кримінальних справ, штучних боргів. Так, щоб ці об’єкти стали цікавими для інвесторів», — акцентував Прем’єр.
Він повідомив, що уряд вжив усіх заходів і ухвалив необхідні документи для гарантування прозорого й ефективного процесу приватизації малих і великих об’єктів державної власності, зокрема ПАТ «Центренерго».
«Якщо є люди, які навмисно доводять підприємство до стану банкрутства, то потрібно ухвалювати відповідні кадрові рішення. Немає жодних обмежень ані на рівні уряду, ані на інших рівнях. Якщо є міністерства, які вам заважають, не передають підприємства на приватизацію, то давайте нам знати — ми їх прискорюватимемо», — пообіцяв глава уряду.
Присутній на нараді заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Павло Кухта уточнив, що у 2020 році має бути приватизовано щонайменше п’ять великих державних підприємств і три сотні малих: «Це цілі, які ми поставили перед собою і які зафіксовано в указах Президента й планах уряду».
На сьогодні, уточнив посадовець, у власності держави перебуває понад 3,6 тисячі підприємств, з яких 1,2 тисячі протягом найближчих років має бути ліквідовано, близько тисячі — приватизовано, а понад 700 залишаться у власності держави.
Любов ДМИТРЕНКО
для «Урядового кур’єра»