До представників влади міста надходять запитання, чи зможуть приватні перевізники істотно підвищити ціни на проїзд, скажімо, у маршрутних таксі, після відновлення їх роботи.
Про це під час брифінгу 19 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Він наголосив, що, на жаль, міська влада не має повноважень погоджувати тарифи автобусних маршрутів, що працюють у режимі маршрутного таксі. Адже такий транспорт приватний.
Проте він також нагадав їхнім власникам, що перед тим, як підвищити вартість проїзду, вони мають мінімум за 7 робочих днів попередити владу і людей про свої наміри. А також надати документи, де це підвищення обгрунтовується. Такі документи буде перевірено контролюючими органами, а саме – фахівцями Антимонопольного комітету. Наразі таких звернень столична влада від приватних перевізників не отримувала. А комунальний громадський транспорт, за його словами, підвищувати вартість проїзду не планує.
Віталій Кличко також зазначив, що парк громадського транспорту столиці постійно оновлюють. Так, протягом кількох останніх років було закуплено понад 300 одиниць сучасних автобусів, трамваїв і тролейбусів. А в 2020 році місто планує закупити велику партію нових сучасних автобусів.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»