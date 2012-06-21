Доброю традицією свята села Привілля у Троїцькому районі на Луганщині стала виставка народної творчості. Ініціатор саме такої програми заходу — голова тутешньої об’єднаної територіальної громади Мирослава Ляшенко.
«Я завжди думала: як люди можуть так красиво вишивати? Звідки у них цей хист? Як вправно вони працюють руками! Довго не могла зважитися на таке. Та років зо три тому мені подарували набір з бісеру, і я вирішила довести, що не гірша за інших майстринь, хоч обмаль часу на це», — розповіла вона.
Тепер Мирослава Ляшенко уже серед знаних вишивальниць рідного села, визнаний майстер. Тож і до 90-річчя рідного Привілля підготувала виставку власних робіт.
«Стало доброю традицією, що кожна майстриня на День села демонструє свої роботи: хтось виставляє власні страви, хтось пісню чи танець. Адже у нас чи не всі люди талановиті», — стверджує голова Привільнянської ОТГ.
Вона зацікавлена, щоб майстринь було більше, тож плекає надію зі створення жіночого гуртка вишивальниць при місцевому будинку культури. А власні роботи Мирослава Ляшенко залюбки дарує добрим людям.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»