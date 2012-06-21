Цю ідею видавництво «Либідь» почало втілювати в життя 2014 року. Нині побачило світ 11 назв. Серія здобула неабияку популярність у читачів. А це переконує, що обрано вдалий проект. Тож видавництво продовжує напрацювання, щоб читачі отримали ще не одну захопливу мандрівку столицею, занурившись у неповторну ауру давнини й сучасності. Популярно оповідають про Київ, до того ж у несподіваному і надзвичайно цікавому ракурсі, на основі сучасного наукового знання, документальних джерел відомі дослідники: історики, києвознавці, культурологи, мистецтвознавці.

Розпочалася серія з Подолу — «Магдебурзьке серце Києва». Це багатий на фактаж і яскраві постаті культурологічний нарис історика Ігоря Гирича. Контрактова площа, вулиці, церкви — в центрі розповіді.

Своєрідна лоція для мандрівника одним із найцікавіших районів старого Києва — друга книжка автора «Під захистом святого Володимира. Університет та його околиці», у якій відкриваються читачеві визначні архітектурно-мистецькі пам’ятки, розповіді про видатних українців, пам’ять про яких зберігає ця місцевість.

«Привіт з Хрещатика» — це навіть дві книжки в одній від киянина Аркадія Третьякова, який упродовж багатьох років писав історію найголовнішої вулиці Києва. Подорожуючи з автором спочатку від Українського дому до перетину Хрещатика з бульваром Шевченка, а у другій частині від готелю «Дніпро» до Бессарабського ринку, довідаємося про кожен будинок, його архітектуру і відомих мешканців.

Особливе місце в серійному комплексі посідають книжки відомого києвознавця Дмитра Малакова. Вони запрошують читача оглянути цікаві архітектурним розмаїттям і пам’яттю про визначних киян райони Києва. Ось назви цих видань: «Між Бульваром і Кудрявцем», «Від Кудрявця до Лук’янівки», «Лук’янівка. Татарка». У кожній з них впізнаємо ґрунтовного дослідника, знавця особливостей різних архітектурних напрямів і стилів.

Про традиційно елітний куточок міста, непрості долі будинків і багатьох визначних киян повідає «Липський гербовник» відомого києвознавця Ольги Друг. Мандрувати цікаво не лише районами міста, а й глибше пізнавати окремі пам’ятки історії, мистецтва і духовного життя. Тисячу років стоїть Софія Київська і тисячу років вона бентежить душі й думки людей. Про цей собор створено чимало ґрунтовних праць, на тлі яких книжка із серії «Під покровом Оранти» дослідниці собору Надії Нікітенко може видатися лише коротеньким путівником. Однак це не так. Прочитайте її, і приємно здивуєтесь, який огром інформації вам відкривається.

Після славетної Софії другий храм у місті, що зберігся з часів Київської Русі, — Кирилівська церква, свята обитель з унікальними фресками XII століття, геніальними творами Михайла Врубеля, творіннями відомих і невідомих українських митців XIX століття. Її таємниці у книжці «Таємниці дорогожицьких пагорбів» розкриває дослідниця Ірина Марголіна.

Багато цікавого, незвіданого винесе читач зі сторінок книжки «Коридори часу: середньовічні київські графіті», автор якої — дослідник давніх текстів В’ячеслав Корнієнко. Саме на стінах київських середньовічних храмів виявлено чимало давніх графіті. Розшифрувати деякі з них спробував автор.

Ще одна київська перлина дала назву наступній книжці — «Печерне урочище Церковщина», яку написав Владислав Дятлов. Попри багату на події 900-річну історію цієї визначної пам’ятки, про неї знає навіть мало хто з киян. Урочище відоме насамперед печерами давнього Гнилецького монастиря, за сакральним й історичним значенням порівнянними з печерами Києво-Печерської лаври.

Тема Києва і його жителів невичерпна. Тож дивують читачів унікальні подарункові видання, присвячені столиці, які вийшли в «Либеді».

Марія КУРГАК,

заступник директора видавництва «Либідь»,

для «Урядового кур’єра»