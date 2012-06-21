Залізничний вокзал, Привокзальний майдан для кожного міста є не лише своєрідними воротами, а й візитівкою. Торішньої осені в Тернополі взялися за оновлення території, що прилягає до залізничного вокзалу. Тепер Привокзальний майдан постав перед тернополянами та гостями міста по-сучасному реконструйованим, гарним, комфортним.
Майдан не просто впорядкували. Тут подбали про нове дорожнє та тротуарне покриття, дощову каналізацію, підземні інженерні мережі. Облаштували велодоріжки, вуличне освітлення. Відтепер тут можуть припаркуватися понад 60 різних транспортних засобів. Виклали й рулонний газон і посадили більше тридцяти зелених насаджень. Безперечно, потурбувалися також про зелені та відпочинкові зони.
Привокзальний разом з Театральним майданом та оновленою торік вулицею В’ячеслава Чорновола об’єднаний, як зазначив міський голова Сергій Надал, так званою червоною туристичною лінією й стане ще однією окрасою файного міста.
Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»