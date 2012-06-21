Про це повідомив під час онлайн брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Учора мали відбутися співбесіди з усіма кандидатами на посаду голови Національної служби здоров’я. Але, зважаючи на те, що деякі особи намагалися зірвати цей процес, сьогодні-завтра мають пройти співбесіди ті кандидати, які не змогли зробити це вчора.
Міністр уточнив, що голову НСЗУ після завершення співбесід буде призначено на засіданні уряду на термін дії карантину, а потім протягом двох місяців буде проведено ще один конкурс на цю посаду.
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