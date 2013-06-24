Зважаючи на суттєве зростання пасажиропотоку у сполученні Львова та Державного кордону України з Республікою Польща, Укрзалізниця організовує додаткові поїзди за маршрутом Львів – Держкордон (Медика, Польща) – Львів. Вони курсують щодня, до відміни. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Для забезпечення перевезень пасажирів у цьому сполученні залізничники використовують приміський рухомий склад.

Поїзд №7601 Львів – Держкордон (Медика) вирушає зі Львова о 19:55 та прибуває на кінцеву станцію о 22:29.

Поїзд №7602 Медика (Держкордон) – Львів вирушає зі станції Медика о 01:11 та прибуває до Львова о 03:45.

Поїзд №7603 Львів – Держкордон (Медика) вирушає зі Львова о 00:40 та прибуває на кінцеву станцію о 03:14.

Поїзд №7604 Медика (Держкордон) – Львів вирушає зі станції Медика о 06:00 та прибуває до Львова о 08:34.

Поїзд №7605 Львів – Держкордон (Медика) вирушає зі Львова о 05:27 та прибуває на кінцеву станцію о 08:01.

Поїзд №7606 Медика (Держкордон) – Львів вирушає зі станції Медика о 10:41 та прибуває до Львова о 13:15.

Вказані поїзди вирушають та прибувають на Головний залізничний вокзал Львова.

Детальнішу інформацію про відправлення поїздів можна отримати у довідковому бюро вокзалу (тел.: (032)226-20-68; 226-15-95) приблизно за годину до часу відправлення та за оголошеннями через гучномовний зв’язок.

Крім то, до 14:00 відправиться евакуаційний поїзд із Запоріжжя, можна підходити на вокзал, ситуація під контролем. Деталі по напрямку руху – у начальника поїзда та чергового по вокзалу.