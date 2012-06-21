У Запоріжжі за підтримки координатора волонтерського комітету при облдержадміністрації Олени Ярошенко вперше за роки проведення АТО у міському театрі молоді відбулася зустріч воїнів 23-го запорізького окремого мотопіхотного батальйону 56-ї бригади Збройних сил України. Серед понад 200 запрошених були офіцери, які створювали батальйон у квітні 2014 року, бійці-ветерани, призвані за першими хвилями мобілізації, нинішні військовослужбовці, волонтери.
Комбат Дмитро Герасименко подякував однополчанам, згадав про внесок Бориса Лормана, Юрія Могілевця, Руслана Кульки, які керували підрозділом у різний час. Батальйон пройшов важкий бойовий шлях: захищав маріупольський аеропорт у червні 2014 року, брав участь у героїчній обороні Маріуполя, запеклому протистоянні з російськими агресорами в авдіївській промзоні цієї весни.
Був у батальйону й свій Іловайськ: 5 вересня 2014 року між селами Комінтернове та Заїченко наші вояки потрапили в засідку терористів. Супротивник мав відчутну перевагу, використовував ствольну та реактивну артилерію. У бою віддали життя герої-добровольці В’ячеслав Комар, Володимир Попов, Юрій Демидов. Того дня дві ротних тактичних групи під командуванням Руслана Кульки та Андрія Кулішенка зупинили наступ російсько-терористичних військ на Маріуполь. Поруч із запоріжцями перебували воїни 17-ї окремої танкової бригади. Сергій Яковенко під щільним вогнем, ризикуючи життям, на БМП-2 врятував п’ятьох поранених і прикрив відхід трьох танків. Під гучні оплески йому вручили пам’ятну медаль батальйону.
Також нагородили бійців, що стояли на сусідніх ділянках фронту: артилериста легендарної батареї «Фенікс» 79-ї окремої аеромобільної бригади Юрія Халаджи, командира 8-го окремого батальйону «Аратта» Української добровольчої армії Андрія Гергерта, керівника тактичної групи батальйону «Дніпро-1», автора знаменитого «Іловайського щоденника» Романа Зіненка, командира батареї 55-ї окремої артилерійської бригади Юрія Петренка, командира першої роти 6-го тернопільського окремого мотопіхотного батальйону Сергія Короля, бійців полку особливого призначення «Азов» Ігоря Медведя та Олександра Канібора, першого командира 56-ї бригади Андрія Мельника.
— Ви одними з перших у Запорізькій області вже за кілька тижнів після початку російського вторгнення на Донбас стали на захист України, навіки вписали славну сторінку в літопис нашого краю, — звернувся до героїв заступник директора департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької ОДА Олександр Зубченко. — Ви зірвали підступні плани ворога захопити наші східні райони, врятували життя тисяч мирних жителів передмістя Маріуполя. Пам’ять про героїв батальйону надихає всю запорізьку громаду на боротьбу й перемогу.
За особисту мужність у виконанні бойових завдань на передовій медалями «За розвиток Запорізького краю» нагороджено старшину батальйону Володимира Павловського та молодшого лейтенанта Дениса Мусієнка, Почесними грамотами Запорізької ОДА — лейтенанта Олександра Гороховця і старшого сержанта Руслана Давидовича. Серед нагороджених молодший сержант Євген Редько. Торік під час виконання бойового завдання на передовій він зазнав важких поранень, та завдяки особистій мужності й майстерності лікарів вижив і поступово одужує, проходить черговий курс реабілітації у США, одружився.
На гостей очікували виступи артистів театру молоді, дитячих танцювальних колективів, презентація книжки Віктора Гнєдашева «Журавлі летять у вирій», присвяченої становленню та подвигам бійців 23-го батальйону. Видання відтворює перші місяці існування військової частини, містить понад 500 унікальних фото, увічнює пам’ять про героїв, які не повернулися з поля бою.