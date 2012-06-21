Перший в Україні музей електричних лічильників відкрили в ПАТ «Черкасиобленерго». Тут зібрано 139 експонатів. Рідкісні прилади шукали на території всієї України. Їхня унікальність настільки вразила керівництво підприємства, що відразу ж вирішили створити музей. Тепер відстежити еволюцію вимірювальних приладів зможе кожен.
У різні часи й підходи до створення таких приладів були різними — історії відомі електролітичні, хімічні, маятникові, моторні, водневі лічильники та багато інших. Але перемогу в цьому змаганні здобули лічильники індукційні, які працюють до сьогодні. Вони є в експозиції музею.
Виробники лічильників змагалися ще й за кращий дизайн, меншу вагу, більш функціональні можливості, але незмінними залишалися вимоги до високих технологій і точності вимірювання. Саме таким вимогам відповідають і нинішні електронні лічильники.
Як згадує майстер енергозбуту Канівського РЕМ Станіслав Пересунько, колекцію лічильників почали створювати ще на початку 2000-х років як навчальний посібник, що планували використовувати для занять із персоналом, адже контролерам, монтерам обліку необхідно досконало знати всі моделі. Вдалося знайти багато приладів раритетних, яких залишилися одиниці. Є серед них і довоєнний 1939 року.
Над збиранням експонатів працювали колективно. Особливо активно поповнювали колекцію працівники Тальнівського РЕМу.
Усі лічильники, представлені у музеї, працюють, є перший двофазовий, що давав змогу економити електроенергію за нічним тарифом, є з обмеженням потужності. А два порожні стенди незабаром також заповнять: один — старовинними експонатами, другий — найновішими.