Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Світ побачив збірник документів «Миколаївщина у вирі революційних подій: березень 1917-квітень 1918. Документи та матеріали», яка надрукована в миколаївському видавництві «Іліон». Книга тиражем у тисячу примірників налічує 743 сторінки, 476 документів, великий обсяг археографічної та історичної передмови, коментарі, іменний покажчик. Під деякими номерами поєднано по кілька тематично й хронологічно споріднених документів.
Авторка книги – директорка Державного архіву в Миколаївській області, відома дослідниця Лариса Левченко. За її словами, написання збіркика видалося непростим, особливо в систематизації та датуванні (старий-новий стиль) документів і написанні історичної передмови. «Слід було виявити та опрацювати документи, – зазначає директорка, – зрозуміти весь хаос подій, які відбувалися в Миколаєві та навколо нього в перший рік революції та викласти їх у доволі струнку, доступну для майбутнього дослідника систему, надати їм пояснення».
Документи виявлялися авторкою не лише у фондах держархіву Миколаївської області, а й у Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України та Державній науковій архівній бібліотеці. Основний обсяг фінансування надано Миколаївською обласною державною адміністрацією за Програмою підтримки вітчизняного книговидання, а це – 140 тисяч гривень, частково – Державним архівом. Миколаївська облдержадміністрації з метою популяризації історичних документів за останні два роки вже вдруге фінансує друк книг, підготовлених державним архівом області. Так, наприкінці 2017-го року світ побачила книга перша «Миколаївщина: нариси історії революції 1917-1921 років» накладом у тисячу примірників.
З виходом нового твору сучасні та майбутні дослідники знайдуть на сторінках збірника документи про всі політичні партії, громадські, етнічні, професійні спілки та рухи, про всі події першого року революції в Миколаєві, а також і навколо нього, а головне – тисячі прізвищ людей. Редакційна колегія та авторка висловлюють надію, що збірник стане в нагоді історикам-дослідникам, краєзнавцям, викладачам, студентам, учителям та учням шкіл і всім, хто цікавиться історією краю.