Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Автор книги з буденною назвою «Карпатська Україна» Роман Офіцинський, доктор історичних наук, професор відкриває багато нових сторінок з історії тих днів. Пошуки й архівні знахідки відомого дослідника, викладені в дещо незвичному для історика жанрі есе, адресовані як фаховій аудиторії, так і пересічній спільноті.
Закарпаття 1938-1939 років стало перехрестям інтересів країн Європи Чехословаччини, Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Угорщини, Польщі, СРСР. Агресія Угорщини проти Чехословаччини, внаслідок чого від 15 березня до 17 липня 1939 року була окупована й анексована Карпатська Україна, послужила прелюдією геополітичних змін у світі та українською точкою відліку Другої світової війни.
Автор висловлює жаль, що досі не покарані злочини проти людяності в Карпатській Україні. Адже тогочасні угорські та польські державні діячі, військовослужбовці, правоохоронці безпосередньо причетні до позасудових розстрілів за етнічною ознакою (українців), зокрема на карпатських перевалах.
У книзі наведені документи з Державного архіву Закарпатської області, Військово-історичного архіву Румунії, Політичного архіву міністерства закордонних справ Німеччини, приватних зібрань. Звернуто увагу на вивчення цих подій у школі. Роман Офіцинський відобразив політичні погляди карпатоукраїнського президента Августина Волошина, який бачив Україну незалежною християнсько-демократичною державою.
Понад вісім десятиліть тому на Закарпатті накреслено державотворчу перспективу для всієї української нації, а історичні уроки Карпатської України, гіркі та героїчні, залишаються злободенними до цих пір.