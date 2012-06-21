Розширене засідання Федерації профспілок Луганської області було присвячено заборгованості з виплати заробітної плати.
«Попри усі зусилля обласної влади, впродовж поточного року заборгованість із заробітної плати на підконтрольній українській владі території області зросла і наближається до 200 мільйонів гривень»,– розповів заступник голови ОДА Геннадій Іваненко.
За його словами, такий стрибок відбувся за рахунок виникнення заборгованості на 4 проблемних підприємствах області ПрАТ «Сєверодонецьке об’єднання «Азот» (борг 83,6 млн грн), ПАТ «Лисичанськвугілля», ДП «Первомайськвугілля» та ДП «Укрвуглереструктуризація», на які припадає 85% загальної суми.
Причини виникнення відомі: відсутність підтримки хімічної та вугільної галузей, малі обсяги видобутку вугілля при відсутності вкладень на модернізацію виробництва.
Єдиним ефективним механізмом погашення заборгованості із заробітної плати є заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю. Однак мораторій на проведення перевірок у Луганській області, встановлений Законом України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», діє майже 4 роки.
Саме тому учасники розширеного засідання Федерації профспілок області ініціювали внесення до Верховної Ради проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 3 Закону «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» щодо вдосконалення здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю». Також делегати Федерації профспілок підготували звернення до КМУ про проведення виїзного засідання в Луганській області.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»