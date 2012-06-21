Нову програму «Українська — це просто!» презентувало Міністерство інформаційної політики. Вона виходитиме в ефір у будні на одній з радіостанцій ФМ-діапазону. Філолог Оксана Бас-Кононенко навчатиме слухачів правильно і красиво спілкуватися українською. Про це повідомила радник міністра інформаційної політики з питань міжнародної комунікації Марина Соботюк.
Чиновниця переконана, що популяризувати українську мову треба ненав’язливо, не забороняючи говорити іншою мовою. «Мова — це кров нації, і якщо витече кров, то не буде нації. Це дуже важливо усвідомити кожному українцеві. Мова — це також захист наших кордонів», — вважає Марина Соботюк. За її словами, Мінінформполітики ініціювало проект на виконання указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України».
На програму не було витрачено жодної копійки з державного бюджету. «Сподіваємося, що й інші радіостанції підтримають таку ініціативу й запустять у себе програму. Міністерство інформаційної політики готове допомагати всім, чим зможе, шукати фахівців з української мови і допомагати креативними ідеями», — цитує Укрінформ слова радника міністра.
Нова програма виходитиме у зручному для сприйняття форматі у прайм-тайм, о 18.30. Протягом однієї хвилини філолог пояснюватиме слухачам те чи інше висловлювання, значення слів і виразів. Уже записано 20 програм, але їх буде більше.