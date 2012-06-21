Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Дельта-штам може виявитися небезпечнішим, ніж передбачалося досі. Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі впевнений, що індійський варіант коронавірусу здатний викликати більш важкий стан, на відміну від інших варіантів SARS-CoV-2.

В ефірі телекомпанії NBC глава американського інституту підкреслив, що дельта-штам найбільш заразний серед інших різновидів COVID-19, так як він «легше передається від людини людині». При цьому він розповів про дані вчених США, які з'ясували, що індійський варіант коронавірусу « є більш смертоносним». Дельта-штам частіше призводить до госпіталізації і навіть летальних наслідків.

Раніше про небезпеку дельта-штаму висловилися у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ). Експерти говорять про високу заразливість цього різновиду COVID-19. Зазначалося, що при такому рівні контагіозності одна людина заражає не двох, а відразу чотирьох, шістьох і навіть вісьмох оточуючих. Нині, з цієї причини, фіксується все більше випадків, коли хворіють всі члени сім'ї.