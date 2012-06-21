У Маріуполі для гостей чи місцевих жителів віртуальні екскурсії тутешніми пам’ятними місцями невдовзі проводитиме дуже колоритний віртуальний гід — письменник Микола Гоголь. Автора «Тараса Бульби», «Ревізора», «Мертвих душ» вирішили залучити до корисної справи у мобільному додатку Turistl. Завантаживши програму, всі охочі зможуть відкрити в ній карту Маріуполя й побачити та почути анімованого письменника, який розповість про історію міста й популярні туристські об’єкти російською й англійською мовами (готують український варіант екскурсії). Нині маріупольська версія перебуває на стадії розроблення, але вже в недалекому майбутньому Микола Гоголь проводитиме віртуальні екскурсії. Маріуполь поповнив список українських міст — учасників спільного соціального проєкту Turistl, який об’єднав Київ та обласні центри Дніпро, Запоріжжя, Одесу, Львів, Харків. Ще одна мета програми — намагання привернути увагу до використання сучасних технологій і створити цікаві інтерактивні пам’ятки для різних міст України.
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