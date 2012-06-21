Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства разом із Державною службою зайнятості продовжує інформувати про ключові питання, які стосуються втрати роботи, отримання фінансової допомоги або допомоги в пошуку нової роботи.
Чи відновили особистий прийом клієнтів центри зайнятості? Більшість центрів зайнятості працюють дистанційно, крім центрів у Херсонській та Сумській областях, частково — в Луганській та Полтавській. Відкритий для клієнтів Одеський міський ЦЗ.
Можливість ведення особистого прийому громадян у центрах зайнятості залежить насамперед від епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні. Як і раніше, громадяни можуть зареєструватися у службі зайнятості як безробітні онлайн або залишити заяви в самому центрі зайнятості у скриньці для кореспонденції. Власники електронного цифрового ключа можуть подати заяви через додаток «Дія».
Усі актуальні вакансії є на офіційному сайті державної служби зайнятості https://www.dcz.gov.ua/userSearch/vacancy, база пропозицій роботи оновлюється щодня.
Чим загрожує зловживання статусом безробітного? Державна служба зайнятості звертає увагу на необхідність добросовісного використання прав і обов’язків, пов’язаних з набуттям статусу безробітного. Непоодинокі випадки, коли особи реєструються у службі зайнятості як безробітні, проте паралельно отримують дохід. Такі дії мають негативні наслідки передусім для самих безробітних. Зареєстрований безробітний повинен повідомляти про працевлаштування, укладання цивільної угоди про виконання роботи/надання послуг, започаткування власної справи. Наслідки зловживання статусом безробітного: скорочення тривалості виплат, стягнення неправомірно виплачених коштів, кримінальна відповідальність.
На який розмір допомоги у зв’язку з безробіттям люди можуть розраховувати? Розмір допомоги з безробіття розраховують для кожної особи індивідуально. Його визначають залежно від страхового стажу людини та її заробітної плати. Допомогу з безробіття виплачують залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру. Максимальний розмір такої допомоги становить 8408 гривень (чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб), повідомляє пресслужба Мінекономрозвитку.
Розмір мінімальної виплати допомоги з безробіття, що виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу та заробітної плати, становить 1800 гривень. А особам, виплати яким призначають без урахування страхового стажу та заробітної плати, — 1000 гривень (на період карантину плюс 30 календарних днів після його закінчення). Загальна тривалість виплати допомоги у зв’язку з безробіттям не може перевищувати 360 календарних днів, а для осіб передпенсійного віку — 720 календарних днів.