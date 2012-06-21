В Ужгороді з’явилися чотири «розумні» зупинки. Саме так їх називають через те, що інтегровані в єдину систему GPS-моніторингу. Кожна з них обладнана електронним табло, на якому відображається рух автобусів у режимі реального часу. Ще на двох зупинках розміщено електронні табло, які повідомляють про прибуття автобусів. Пасажири з точністю до хвилини дізнаються, коли прибуде їхній автобус. Водночас на зупинках влаштовано порти для заряджання мобільних телефонів, тут ведеться цілодобове відеоспостереження, а також працює безкоштовний Wi-Fi. Як повідомив на своїй сторінці у фейсбуці Ужгородський міський голова Богдан Андріїв, ще одна інновація в транспортній інфраструктурі обласного центру Закарпаття полягає в тому, що віднині про розклад руху транспортних засобів можна дізнаватися на сайті та з мобільного у спеціальному додатку. Ужгород приєднався до ресурсу, на якому вже є інформація про транспорт Києва, Вінниці, Житомира, Хмельницького, Рівного, Івано-Франківська, Дніпра. Це, за словами міського голови Богдана Андріїва, одне з передових досягнень європейських компаній, що спеціалізуються на перевезенні пасажирів у громадському транспорті міст.Вагомою подією для Ужгорода стало придбання ще 10 великих автобусів європейського зразка. Нині цих транспортних засобів високої комфортності в місті курсує вже два десятки.
ТРАНСПОРТНІ НОВАЦІЇ