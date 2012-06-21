Черкаси цими днями відвідав міський голова Львова Андрій Садовий. Він зустрівся з очільником міської громади Анатолієм Бондаренком. Керівники обмінялися подарунками: Садовий презентував меру Черкас львівську каву, а Бондаренко подарував львів’янину вишитий рушник.
Міські голови обговорили політичну, соціальну та економічну ситуацію у громадах. Зокрема, міський голова Анатолій Бондаренко повідомив, що Черкаси планують розвивати міський електротранспорт. Планується придбати у лізинг певну кількість тролейбусів. Розглядається можливість придбання таких тролейбусів у Львівського автозаводу. Таку ініціативу підтримав Андрій Садовий. За його словами, у Львові планується зробити увесь транспорт комунальним, аби не залежати від приватних перевізників.
Обговорили керманичі також і проблему з ремонтом доріг. На запитання Анатолія Бондаренка очільник Львова повідомив, що місту лева, як і Черкасам, також не надійшло жодної копійки з держбюджету на ремонт доріг. Натомість Садовий зазначив, що у цьому плані західне місто активно співпрацює із Європейським банком реконструкції і розвитку. Він порадив скористатися таким досвідом і Черкасам.