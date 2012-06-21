Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»



Коронавірусна інфекція продовжує мутувати, а вчені мало не щодня виявляють нові штами захворювання. Про один з них розповіли фахівці з США.

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті medrxiv.org, йдеться про штам, який був позначений Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) як «йота». Для вивчення цієї мутації і оцінки ризику смертності фахівці використовували дев'ять наборів епідеміологічних і популяційних даних, зібраних у Нью-Йорку, де з'явився цей штам, а також метод комплексного моделювання.

З'ясувалося, що у штаму «йота» швидкість передачі була приблизно на 15-25% вищою, ніж у раніше виявлених мутацій. Також новий штам міг долати імунітет у 0-10% тих, хто раніше вже хворів COVID-19.

Крім цього, вчені повідомили, що йота-штам в період з листопада 2020 року по квітень 2021 року, значно збільшив коефіцієнт летальності в порівнянні з базовим показником для існуючих раніше мутацій. В осіб у віці 45-64 років він зріс на 46%, осіб 65-74 років – на 82%, а осіб старше 75 років – на 62%.