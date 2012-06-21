Під час брифінгу щодо ситуації з коронавірусом заступник міністра охорони здоров’я, Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко повідомив, що в штаби з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації надходять повідомлення про те, ніби в деяких медичних закладах відмовляються брати зразки для дослідження на коронавірусну хворобу. Він наголосив, що на сайті Міністерства охорони здоров’я, та обласних державних адміністрацій є номери гарячих ліній, на які слід заявляти про кожну відмову в тестуванні і фахівці розбиратимуться з кожним конкретним випадком.
У всіх областях створено мобільні бригади, які виїжджають на виклик сімейного лікаря, екстреної медичної допомоги та інших медичних працівників до пацієнтів з підозрою на COVID-19 для забору зразків на проведення досліджень у лабораторії. Це значно зменшить мобільність людей, які мають симптоми гострого вірусного захворювання та потребують здачі відповідних аналізів. Таких мобільних бригад вже є 567. Їхня кількість зростає.
Крім того, визначено 240 закладів для госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Це – лікарні першої хвилі, які першими прийматимуть пацієнтів з коронавірусом. Їх перелік зростатиме в разі потреби. Побачити інформацію про лікарні та рівень їхнього оснащення можна на сайті Національної служби здоров’я. За її даними, всі вони мають необхідне обладнання, щоб надавати допомогу хворим на коронавірус. Зокрема в закладах передбачено 4,1 тисяча місць для ізоляції хворих, 67 тисяч ліжок-місць, кількість апаратів ШВЛ становить понад 1800 одиниць. В лікарнях працює 5855 лікарів – інфекціоністів, анестезіологів, терапевтів і педіатрів.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»