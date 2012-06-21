Комітет Державної премії України в галузі освіти з згідно з Указом Президента України від 30 вересня 2010 року № 929 “Про Державну премію України в галузі освіти” (зі змінами), приймає до розгляду документи та матеріали кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2018 року за номінаціями: “Дошкільна і позашкільна освіта”, “Загальна середня освіта”, “Професійно-технічна освіта”, “Вища освіта”, “Наукові досягнення в галузі освіти”.
Документи та матеріали кандидатів (колективів), оформлені відповідно до Порядку висування кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії України в галузі освіти та оформлення подань про висування кандидатів (колективів), документів та матеріалів щодо кандидатів (колективів), які подаються суб’єктами висування (далі Порядок), затвердженого постановою Комітету з Державної премії України в галузі освіти від 27 жовтня 2016 року № 1 зі змінами, затвердженими постановою Комітету від 24 листопада 2017 року № 1 (додається), просимо подавати до Державної наукової установи “Інститут модернізації змісту освіти” до 1 березня 2018 року за адресою: кім. 104, вул. Митрополита Василя Липківського, б. 36, м. Київ, 01135.
Довідки та консультації можна отримати за телефонами: (044) 248 17 37, 248 25 11, 067 929 43 07.
Л. М. Гриневич,
міністр, Голова Комітету з Державної премії України в галузі освіти
Порядок висування кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії України в галузі освіти та оформлення подань про висування кандидатів (колективів), документів та матеріалів щодо кандидатів (колективів), які подаються суб’єктами висування