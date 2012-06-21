Цього року під час вступної кампанії найбільше заяв на бакалаврат було подано до Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Львівського національного університету імені Івана Франка. Про це повідомила директор ДП «Інфоресурс» Оксана Бєлік, передає Укрінформ. На третьому місці за популярністю серед українських абітурієнтів — Національний технічний університет «Київська політехніка», на четвертому — Львівська політехніка, на п’ятому — Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.
Щодо найпопулярніших спеціальностей, то серед них найпрестижніше право, за ним філологія, середня освіта, менеджмент та медицина. За словами Оксани Бєлік, порівняно з минулими роками спостерігається тенденція до збільшення кількості заяв на педагогічні спеціальності. Вона нагадала, що ДП «Інфоресурс» розробило сайт, на якому вступники можуть ознайомитися з конкурсними пропозиціями вишів і зважити свої шанси на вступ до омріяного навчального закладу. Також на сайті можна перевірити документи про освіту, розрахувати конкурсний бал, побачити кількість заяв на конкретну спеціальність у конкретному виші.
Серед приблизно 600 тисяч заяв, які на сьогодні в електронному вигляді вступники подали до вишів, майже 9 тисяч потребують уточнення. «Це означає, що може бути неправильно завантажено скановані копії документів або не повністю наведено контактну інформацію», — пояснила Оксана Бєлік. У цьому разі вступникові необхідно буде звернутися до навчального закладу, який виявив неточності, і правильно надати всю необхідну інформацію. Вона нагадала, що зміни у внесені в електронному кабінеті дані вступники можуть зробити лише до подачі першої заяви. Директор ДП «Інфоресурс» наголосила, що вступники повинні чітко визначати пріоритетність поданих заяв. Тобто за номером 1 має йти заява в той виш, до якого найбільше прагне вступити абітурієнт.