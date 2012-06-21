Масовий притік нелегальних мігрантів критичний, незабаром він загрожуватиме державній безпеці. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час міжвідомчих тактико-спеціальних навчань, що пройшли в Чернігівському пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, повідомляє прес-служба міністерства.
«З 26 липня до 31 серпня на території країни організовано проведення цільових профілактичних заходів з умовною назвою «Мігрант». Перед правоохоронцями стоять завдання: оздоровлення оперативної обстановки на території обслуговування шляхом припинення адміністративних та кримінальних правопорушень, вчинених іноземцями, тісна співпраця всіх органів системи МВС, підвищення інтенсивності патрулювання основних маршрутів, які ведуть до державного кордону, перевірка місць можливого проживання (перебування) іноземців тощо», — нагадав він.
Перший заступник міністра додав, що протягом двох тижнів було виявлено понад 1167 нелегальних мігрантів і щодо більшості з них прийнято рішення про примусове видворення з України.
Директор департаменту в справах іноземців та осіб без громадянства Державної міграційної служби Наталія Науменко повідомила, що тенденція нелегальної міграції в Україну не має прогнозованого зниження. «Служба незабаром представить план надзвичайних дій у разі масового прибуття в Україну нелегальних мігрантів», — зазначила вона.
Голова Національної поліції Сергій Князєв запевнив, що права нелегальних мігрантів у жодному разі не буде порушено. «Ідеться про забезпечення публічного порядку всередині країни — це наш безпосередній обов’язок», — каже він.
Перший заступник голови Державної прикордонної служби Василь Серватюк зауважив, що всі засоби спрямовано на посилення східної ділянки кордону, оскільки саме звідти йдуть нелегали. «Російська сторона порушує міжнародні договори про реадмісію, оскільки не приймає нелегальних мігрантів», — констатував він.
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