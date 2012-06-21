Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Провівши загальний моніторинг соціально-економічного стану було виявлено проблему з ринком праці в Луганській області. Це стало поштовхом до низки грантових програм. Так, за кошти Європейського Союзу минулого року видано 61 грант, за кошти уряду Японії – 5, за кошти уряду Польщі – 12. У 2020 році планується провести дві конкурсні програми на 700 грантів для Луганської, Донецької та Запорізької областей.
Зокрема, про такі проблеми та пропозиції говорив Володимир Лященко, керівник напрямку «Економічний розвиток та розбудова критичної інфраструктури» Програми ООН з відновлення та розбудови миру. Він розповів про діяльність своєї організації у регіоні під час засідання Координаційної ради з питань реалізації в Луганській області проєктів, програм та ініціатив ЄС, ПРООН, інших міжнародних організацій.
Головною метою засідання став розгляд планів на 2020 рік, а також стан поточних проєктів. У заході взяли участь представники організацій, які і впроваджують економічні проєкти у Східній Україні.