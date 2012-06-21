Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У числі багатьох назрілих екологічних проблем, найзагрозливішими є забруднення Дніпра та його приток, зокрема річки Рось. Про це зауважила керівниця Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко в Черкаській облдержадміністрації під час зустрічі з представниками екологічних установ. Як наголосила вона, лише торік шість разів зафіксовані замори риби у річці Рось, що свідчить про високий рівень її забруднення. Причин цього багато, зокрема, сповільнення течії, скиди неочищених стоків, підвищення температури води. Тим часом Рось — це віддзеркалення стану всього Дніпра. Басейн річки розташований на території чотирьох областей — Житомирської, Київської, Вінницької та Черкаської. І саме остання має, на думку Тетяни Тимочко, привертати увагу до усунення наслідків забруднення. Тому вона запропонувала черкащанам, за підтримки екологічної ліги та участі профільного міністерства, організувати відповідний публічний захід для привернення особливої уваги до згаданих проблем.
У ході обговорення заступник голови облдержадміністрації Юрій Безщасний зазначив, що облдержадміністрація неодноразово зверталася до Міністерство енергетики та захисту довкілля та Держводагентства України з пропозиціями провести наради за участю представників усіх чотирьох областей щодо вирішення проблематики річки Рось. Також зверталися до керівників згаданих областей з пропозицією об’єднати зусилля у врегулюванні цього питання на регіональному рівні. Висловили готовність узяти участь у цьому процесі поки що тільки кияни.
Проблеми річки Рось починаються не в Корсуні, зауважив керівник. Вони — наслідок забруднення річки вище за течією. Черкащина сама цієї проблеми не вирішить. Тому облдержадміністрація пропонує включитися в процес порятунку Росі всім, хто має до цього відношення.