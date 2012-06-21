Участь в інавгураційній пленарній сесії XXVIII Міжнародного економічного форуму в Криниці (Польща), який відбувається у присутності високопосадовців Польщі та ЄС, узяв перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів. Він підкреслив важливість ролі України і консолідації всіх європейських держав у побудові успішного політичного та економічного майбутнього для континентальної спільноти.
«Глобальні політичні та військово-економічні виклики впливають на ідентифікацію східноєвропейського регіону, де саме Україна виступає балансувальним чинником між Росією та Європою. Вона щодня протистоїть викликам, що постають не лише перед нею, а й перед Європою загалом», — нагадав Степан Кубів. А чинником розвитку України нині слугує зростання економіки та європейська і євроатлантична інтеграція. Урядовець підкреслив схожість викликів, із якими стикається Європа та Україна. Врегулювання цих питань потребує спільної відповідальності та скоординованих зусиль. «Усі проблеми, з якими стикуються Європа, аналогічні тим, з якими борються в Україні. Але Україна ще й стримує потужну воєнну агресію Росії, яка загрожує миру і спокою Європи зі сходу. Ціна цього — життя понад 3,8 тисячі військових та 10 тисяч цивільних осіб, понад 1,7 мільйона вимушено переміщених», — наголосив Степан Кубів.
Попри значну кількість внутрішньо переміщених осіб, збройну, інформаційну та економічну агресію з боку Російської Федерації, Україна стабілізувала власну економіку і створила передумови для подальшого її зростання, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку. «Ми очікуємо, що до кінця 2018 року ВВП України зросте на 3%, 2019-го — на 3,6%. А на середньострокову перспективу ставимо завдання досягти принаймні 5—7% приросту. Тому Україна прагне увійти в єдиний цифровий ринок з ЄС і має для цього належні передумови. Особливо пишаюся українським людським капіталом, який підтримуємо і розвиваємо зі школи», — зазначив Степан Кубів і нагадав, що рух України в Європу підтримує абсолютна більшість українських громадян, що дає додаткові сили для реформування нашої країни.
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«Урядового кур’єра»