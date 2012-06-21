Як повідомила під час онлайн брифінгу заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, Міністерство охорони здоров’я працює над тим, аби за прискореною процедурою переглянути й спостити процедуру встановлення інвалідності.
«Наразі є недосконалість нормативних документів, які стосуються встановлення інвалідності. І цю процедуру забюрократизовано», – констатувала вона.
Також за словами Ірини Микичак, МОЗ у областях проводить глибинний аналіз критичних проблем, які треба терміново розв’язувати, аби реформа розвивалася і дала нарешті позитивний результат.
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