5 грудня 2019 року Верховна Рада України в другому читанні та в цілому ухвалила урядовий законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей)» №2189 від 30.09.2019.
Закон передбачає, що об’єднання громад надалі відбуватиметься виключно за перспективним планом. Також у документі йдеться про те, що перспективні плани розроблятимуть обласні державні адміністрації і затверджуватиме Кабінет Міністрів.
Нагадаємо, за останніми даними моніторингу Мінрегіону, за 2015—2019 роки перспективні плани охопили 87,6% території України. При цьому, в Одеській області перспективний план охоплює лише 40% території, в Київській — 54%, Вінницькій — 76%, Черкаській — 75% території. Закарпатська область взагалі ще не має затвердженого Кабміном перспективного плану.
В уряді передбачають, що завдяки зазначеному законові незаполітизовані та незаангажовані перспективні плани формування громад вже до кінця цього року охоплюватимуть усю територію країни. В подальшому вони стануть підґрунтям для нового адміністративно-територіального устрою, на основі якого відбудуться місцеві вибори 2020 року, повідомляє офіційний сайт Міністерства розвитку громад та територій.