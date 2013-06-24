Міністерство оборони системно вдосконалює процеси надання правової, медичної, реабілітаційної та психологічної допомоги звільненим з полону військовослужбовцям. Зокрема, у медичній системі Міноборони створено центри реінтеграції звільнених з полону військовослужбовців, де комплексно надають правову, медичну, реабілітаційну та психологічну допомоги. Завдяки ініціативі цій категорії військовослужбовців для вирішення більшості бюрократичних питань не потрібно самостійно звертатися до військових частин, де вони проходили службу. Це істотно поліпшило доступність і зручність послуг, які держава надає захисникам.

Після кожного повернення військовополонених фахівці департаменту соціального забезпечення проводять аудит затверджених процесів та алгоритмів із представниками служб цивільно­військового співробітництва стратегічного та оперативного рівнів. Під час чергової зустрічі Міноборони запропонувало запровадити цивільні посади у групи соціального супроводу військових частин.

«Родини військовослужбовців, які зникли безвісти або потрапили в полон, неодноразово висловлювали готовність до співпраці. Після внесення відповідних змін у нормативно­правову базу представники об’єднань родин зможуть офіційно долучатися до підрозділів цивільно­військового співробітництва бригад. Створення цивільного крила дасть змогу істотно підсилити спроможності війська в цьому важливому напрямі», — заявив заступник міністра оборони генерал­лейтенант Євген Мойсюк.

Частину функцій соціального супроводу, які стосуються колишніх військовополонених, передано до центрів реінтеграції звільнених з полону військовослужбовців. Цей крок дав змогу централізувати та значно пришвидшити процес їхньої реінтеграції, повідомляє Міноборони.