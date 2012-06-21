Програма медичних гарантій — це перелік послуг, які держава гарантує пацієнтові безоплатно, — не декларативно, а насправді. Це модель загального медичного страхування, яке вже впроваджують в Україні. До переліку ввійдуть амбулаторні послуги, а також терапевтичне і хірургічне лікування у стаціонарі, екстрена медична допомога, паліатив та реабілітація. Про те, що зміниться для пацієнта, нові правила та переваги йшлося днями на пресконференції у просторі «Часопис».
Процес трансформації системи охорони здоров’я в Україні вже неможливо зупинити. На цьому наголосив голова Національної служби здоров’я України Олег Петренко.
«Це цивілізаційний вибір України. Можливо, виникають питання щодо вдосконалення деяких речей, але урядова та президентська команди підтримують реалізацію реформ», — цитує Олега Петренка Укрінформ.
За словами очільника НСЗУ, є робоча взаємодія та підтримка не лише нового міністра, а й Президента України та Прем’єра.
Бюджет першої в Україні Програми медичних гарантій — переліку послуг, які держава гарантує пацієнтові безоплатно, становить близько 72 мільярдів гривень, його проєкт НСЗУ подала на затвердження до українського парламенту.
«Саме стільки НСЗУ планує наступного року спрямувати медичним закладам за програмою медгарантій. Програма — крок до запровадження в Україні загального медичного страхування. Із прийняттям програми медичних гарантій починається ера, коли держава несе відповідальність за гарантії, які вона надає, а людина — за те, як вона дотримується правил, які дають їй змогу отримати медичні послуги безплатно», — роз’яснив Олег Петренко.
За його словами, з наступного року всі види медичної допомоги, згідно із законом, оплачуватимуть за новим механізмом — у межах договорів із НСЗУ. Головне, що треба розуміти: програма медичних гарантій — це перелік та обсяг медичних послуг, за які ви вже сплатили своїми податками.
«Та форма забезпечення універсального доступу, що реалізується в Україні, — одна з форм загальнообов’язкового солідарного медичного страхування. Коли кошти, які надходять у систему, спрямовуються з податків, а не з цільового податку, який сплачує працівник та роботодавець, яким обкладається фонд оплати праці», — наголосив Олег Петренко.
Послуги медичної допомоги за Програмою медичних гарантій можна буде отримати безоплатно тільки за направленням лікаря первинної ланки, з яким пацієнт підписав декларацію, або лікуючого лікаря.
До речі, найбільша кількість пацієнтів, які підписали декларації з лікарем, — понад 1,2 мільйона осіб — у Вінницькій області. Наступна Черкащина.
Темп підписання декларацій у регіонах різний. У Києві неоптимальна динаміка. Тут найбільша кількість законтрактованих закладів приватної форми власності у всій Україні — 27. Київ лідирує за кількістю аптек — 584, де можна отримати безоплатно лікарські засоби у межах програми «Доступні ліки». Про це на пресконференції заявив директор Центрального міжрегіонального департаменту Національної служби здоров’я України Андрій Віленський, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»