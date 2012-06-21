Безпекових викликів у Європі і світі дедалі більшатиме, допоки агресор не зрозуміє, що реакція на його дії буде жорсткою. І якщо ми спільно не переможемо в боротьбі з агресором, він стоятиме біля кордонів Євросоюзу. Таке переконання висловив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з представниками делегації Європейського парламенту. Євродепутати перебувають в Україні вже з третім візитом. Вони відвідали кілька міст країни, передусім на сході, і на власні очі оцінили ситуацію в прифронтових населених пунктах та інших регіонах.
«Це вже третє перебування в Україні. І це підкреслює, наскільки важлива для нас тутешня безпека і наскільки ми підтримуємо прагнення до територіальної цілісності. Цей візит ми готували шість місяців, — розповіла євродепутат Анна Ельжбета Фотига. — Щиро дякую за можливість відвідати схід. І дякую українським військовим, бо без української армії цей візит був би неможливим з безпекової точки зору».
Якщо ми не переможемо в боротьбі за свою свободу, всьому цивілізованому світу буде непереливки. «Я впевнений, що сил стримувати агресію вистачить. І йти на поступки не можна, — наголосив Володимир Гройсман. — Ми маємо пам’ятати про нашу історичну відповідальність і про недопущення поширення авторитарної машини. Маємо думати про те, що конкретно ми спільно можемо вдіяти для підвищення обороноздатності й забезпечення верховенства закону».
Прем’єр зауважив, що європейський вектор розвитку України сьогодні беззаперечний. І дуже символічно, що ця зустріч відбувалася під час розгляду у Верховній Раді змін до Конституції щодо закріплення євроатлантичного вектора руху України.
Свої прагнення Україна підкріплює конкретними успіхами — в питанні поглиблення децентралізації, змін у соціальній сфері. Внутрішні трансформації слід підтримувати й забезпечувати їх незворотність, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. Так само як і процес інтеграції нашої держави у спільний енергетичний, економічний і цифровий простір Європи.
Гості запевнили, що Євросоюз готовий і надалі надавати нашій країні всю потрібну допомогу у впровадженні змін. Особливо під час найближчого періоду виборів — як в Україні, так і в Євросоюзі.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»