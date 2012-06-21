На благодійному аукціоні в Новому Орлеані, США, пляшку вина продали за 350 тисяч доларів, повідомляє The Daily Meal. Видання називає лот найдорожчим будь-коли проданим вином.
Пляшку купив анонімний учасник аукціону з штату Міссурі. Напій з винограду сорту каберне совиньон урожаю 2015 року створений виноробом Джессі Кацом (Jesse Katz).
The Daily Meal зазначає, що Кац – наймолодший у США керівник виноробної компанії. Під його керівництвом створюються вина зокрема і для знаменитостей, наприклад для співака Джастіна Тимберлейка.
На початку листопада стало відомо, що найдорожчий у світі шотландський віскі виявився підробкою. Одна порція цього напою коштувала 10 тисяч швейцарських франків, віскі купив китайський мільйонер Чжан Вей.