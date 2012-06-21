На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики депутати погодили проект рішення, який передбачає обмеження продажу спиртовмісних напоїв з 23.00 до 10.00.
Зокрема пропонується запровадити заборону на торгівлю вином, пивом (крім безалкогольного), алкогольними та слабоалкогольними напоями в МАФах і стаціонарних об’єктах торгівлі. Правило не поширюватиметься на заклади ресторанного господарства – кафе, бари, заклади громадського харчування тощо.
– Останнім часом до міської ради, КМДА надходить значна кількість звернень від киян, громадських організацій та правоохоронних органів щодо обмеження продажу алкогольних виробів на території нашого міста. Запевняю, міська влада усіма силами продовжує боротися з алкоголізмом, особливо серед неповнолітніх та молоді. Цим проектом рішення ми хочемо обмежити продаж алкоголю у стаціонарних об’єктах торгівлі, МАФах та тимчасових спорудах з 23.00 до 10.00. І цього разу ми доведемо справу до кінця, – зазначив співавтор відповідного проекту рішення, депутат Київради Владислав Михайленко.
Згідно з документом, передбачається, що Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київради (КМДА) отримає функції контролю за підприємцями, які не виконуватимуть встановлені обмеження. Депутати Київради переконані, що прийняття цого проекту рішення дозволить зменшити обсяги вживання алкогольних напоїв у Києві. Це у свою чергу знизить рівень злочинності та смертності, а також збільшить тривалість життя населення.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»